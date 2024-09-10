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Разозлившись из-за побоев, житель Бурятии едва не убил приятеля

Разозлившись из-за побоев, житель Бурятии едва не убил приятеля
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина получил 4 года колонии

7 мая 2024 года пьяный житель Джидинского района Бурятии пришёл к знакомому. Он зашёл к приятелю в комнату с претензиями о том, что тот ранее побил свою мать. Незваный гость нанёс только что проснувшемуся мужчине множественные удары кулаками по лицу и телу, после чего вышел из комнаты.

Разозлившись из-за побоев, мужчина взял нож, который лежал в тумбочке в комнате, и с нанёс им зашедшему во второй раз в комнату приятелю один удар в область грудной клетки слева.

- В результате своих преступных действий Ф. причинил Б. физическую боль, моральные страдания и телесное повреждение в виде колото-резаной раны передней поверхности грудной клетки слева, проникающей в плевральную грудную полость, осложнённой гемопневматораксом, причинившее тяжкий вред здоровью человека по признаку вреда, опасного для жизни человека, создавшего непосредственно угрозу для жизни человека, - отметили в Джидинском районном суде.

Подсудимый признал вину частично, пояснив суду, что оборонялся от действий приятеля.

Действия мужчины суд квалифицировал по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Приговором суда жителю Бурятии назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор был обжалован осуждённым, однако оставлен без изменения и вступил в законную силу.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

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