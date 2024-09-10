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Житель Забайкалья утопил собутыльника в реке

Житель Забайкалья утопил собутыльника в реке
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина три года назад вышел из колонии, где отсидел срок за убийство

9 сентября в реке Онон в Акшинском районе Забайкальского края обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Убитым оказался 42-летний местный житель. Для установления причин смерти назначена судебная медицинская экспертиза.

Следователи оперативно раскрыли преступление. По подозрению в нём задержан 40-летний житель села Акша. Известно, что ранее мужчина был судим за убийство и освободился из колонии в 2021 году.

- На допросе мужчина признался в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства. По имеющимся данным, подозреваемый в ходе распития спиртного поссорился со своим знакомым и утопил его в реке, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

В ближайшее время следователи предъявят обвинение задержанному и обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

убийство

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