Житель Забайкалья утопил собутыльника в реке

9 сентября в реке Онон в Акшинском районе Забайкальского края обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».Убитым оказался 42-летний местный житель. Для установления причин смерти назначена судебная медицинская экспертиза.Следователи оперативно раскрыли преступление. По подозрению в нём задержан 40-летний житель села Акша. Известно, что ранее мужчина был судим за убийство и освободился из колонии в 2021 году.- На допросе мужчина признался в совершении преступления и в ходе проверки показаний на месте подробно рассказал следователям об обстоятельствах убийства. По имеющимся данным, подозреваемый в ходе распития спиртного поссорился со своим знакомым и утопил его в реке, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.В ближайшее время следователи предъявят обвинение задержанному и обратятся в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.