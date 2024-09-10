В Бурятии в ДТП погиб 20-летний водитель BMW

Двух пассажиров доставили в больницу
Утром 10 сентября в Селенгинском районе Бурятии, недалеко от села Харгана, произошло смертельное ДТП.
Как сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на районный отдел полиции, 20-летний водитель автомобиль BMW совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась на крышу.
В результате аварии молодой водитель иномарки скончался на месте. Двое пассажиров 24 и 27 лет с множественными травмами доставлены в больницу.
По предварительным данным, погибший молодой человек не имел водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Северо-Байкальском районе погиб пожилой водитель перевернувшегося на крышу автомобиля ВАЗ
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Двух пассажиров доставили в больницу
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