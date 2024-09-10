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В Бурятии в ДТП погиб 20-летний водитель BMW

В Бурятии в ДТП погиб 20-летний водитель BMW
Происшествия,  Фото:"Селенга-инфо.24/7"
Двух пассажиров доставили в больницу

Утром 10 сентября в Селенгинском районе Бурятии, недалеко от села Харгана, произошло смертельное ДТП.

Как сообщает «Селенга-инфо.24/7» со ссылкой на районный отдел полиции, 20-летний водитель автомобиль BMW совершил съезд с дороги, после чего машина опрокинулась на крышу.



В результате аварии молодой водитель иномарки скончался на месте. Двое пассажиров 24 и 27 лет с множественными травмами доставлены в больницу.

По предварительным данным, погибший молодой человек не имел водительских прав.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Северо-Байкальском районе погиб пожилой водитель перевернувшегося на крышу автомобиля ВАЗ.



ДТП смерть

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