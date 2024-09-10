Улан-удэнец украл у собутыльницы телефон в сквере

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту кражи у 40-летней жительницы Закаменска сотового телефона. Ущерб составил 30 тысяч рублей, сообщили в МВД по Бурятии.Женщина распивала спиртное с малознакомыми мужчинами в сквере. Когда алкоголь закончился, один из приятелей пошёл в магазин за дополнительной порцией.Потерпевшая в это время отошла по нужде, оставив свою сумку на скамейке под присмотром второго мужчины. Воспользовавшись моментом, новый знакомый украл из сумки гаджет. Когда женщина вернулась, мужчина предложил ей пойти искать второго приятеля. Она отказалась, тогда он поспешил удалиться с украденным.29-летний подозреваемый вскоре был задержан.Телефон сбыл незнакомым людям за бесценок. После правоохранители изъяли гаджет в ломбарде.Молодой человек ранее судим, нигде не работает.