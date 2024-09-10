На Братском водохранилище незаконно ловили щуку в период нереста

В Иркутской области возбуждено уголовное дело за незаконный вылов рыбы.Во время проверки Братская межрайонная природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками органов Росрыболовства выявила, что в заливах Сурупцево и Малое Сурупцево Братского водохранилища в запретный период нереста вылавливали щуку с использованием самоходного транспортного плавающего средства, а также рыболовными сетями.- По результатам проверки прокурор направил материалы в органы полиции для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по п. «б, в» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов», - сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.Кроме того, из залива Када Братского водохранилища извлечены две синтетические рыболовные сети общей длиной более 60 метров. Они признаны бесхозяйными и подлежат уничтожению.