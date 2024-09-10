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В Бурятии росгвардейцы изъяли два ружья, патроны и порох

В Бурятии росгвардейцы изъяли два ружья, патроны и порох
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Их обнаружили в Закаменском районе

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и сотрудники УФСБ изъяли незарегистрированное оружие в Закаменском районе.

- В ходе рейда и проверочных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли у граждан огнестрельное оружие с нарезным стволом марки ТОЗ-8М, гладкоствольное оружие марки ИЖ-18, а также патроны и бездымный порох, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Местные жители хранили оружие и боеприпасы к ним без соответствующих разрешительных документов.

Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, а материалы – в полицию для принятия правового решения. В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов.
Росгвардия оружие боеприпасы

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