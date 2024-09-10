В Бурятии росгвардейцы изъяли два ружья, патроны и порох

Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и сотрудники УФСБ изъяли незарегистрированное оружие в Закаменском районе.- В ходе рейда и проверочных мероприятий правоохранители обнаружили и изъяли у граждан огнестрельное оружие с нарезным стволом марки ТОЗ-8М, гладкоствольное оружие марки ИЖ-18, а также патроны и бездымный порох, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.Местные жители хранили оружие и боеприпасы к ним без соответствующих разрешительных документов.Изъятое оружие направлено на баллистическую экспертизу, а материалы – в полицию для принятия правового решения. В действиях граждан усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса о незаконном хранении оружия, его основных частей и боеприпасов.