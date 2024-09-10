В Улан-Удэ дело директора МУП «Водоканал» ушло в суд

В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении директора МУП «Водоканал» Дмитрия Скакалина. Дело направлено в суд для рассмотрения, сообщили в следственном управлении СК России по Бурятии.
Скакалин обвиняется в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) и коммерческом подкупе (п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ).
Как сообщал «Байкал-Daily», директора «Водоканала» задержали в конце 2023 года.
По данным следствия, в декабре 2023 года обвиняемый договорился со знакомым предпринимателем о капремонте склада «Водоканала», а за выполненные работы пообещал рассчитаться позднее. В то же время, сообщает следствие, он организовал торги на заключение муниципального контракта по ремонту этого склада с начальной ценой более 2 млн рублей.
- Директор предполагал, что победителем останется предприниматель, который уже приступил к работам и вскоре их полностью выполнил. Однако торги в форме электронного аукциона неожиданно для договорившихся сторон выиграла другая фирма, - сообщили в следственном управлении.
Тогда, по данным следствия, директор «Водоканала» встретился с представителем той самой фирмы, победившей на торгах, и предложил ему более 100 тысяч рублей, а взамен попросил заключить фиктивный договор субподряда с нужным предпринимателем и перечислить тому поступившие по контракту деньги. «После достигнутой договоренности обвиняемый подписал подложные акты о якобы выполненных организацией работах по ремонту склада, после чего произвел расчет с фиктивным подрядчиком», - сообщили в следственном управлении.
Преступление вскоре выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УФСБ.
После задержания директора сотрудники «Водоканала» выступили в его поддержку. Они написали открытое письмо главе Бурятии Алексею Цыденову и председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину, а также записали видеообращение, заявив: «Мы не верим в то, что наш Дмитрий Владимирович мог участвовать в каких-либо «смутных схемах».
Дмитрий Скакалин возглавил «Водоканал» в декабре 2021 года. До этого он трудился в структурах администрации Улан-Удэ и ТГК-14.
Прежний директор МУП «Водоканал» Жаргал Цыбиков был осуждён за растрату, превышение и злоупотребление должностных полномочий. Суд назначил ему шесть лет колонии общего режима.