В центре Улан-Удэ столкнулись Lexus и «Волгабас»

Движение на участке было затруднено
Авария с участием автобуса произошла 10 сентября около 11 часов утра в столице Бурятии. На перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева столкнулись Lexus LX570 и большой автобус «Волгабас», сообщили «Байкал-Daily» очевидцы.
Обстоятельства аварии выясняются.
Участники ДТП заняли правую полосу, что затруднило движение. Позже они сместились в сторону улицы Ербанова. На месте работали сотрудники ГИБДД.
На текущий момент движение восстановлено.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в районе Поселья пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
. Пострадали водитель автобуса и 11 пассажиров, в том числе шестеро несовершеннолетних.
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