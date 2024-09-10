В Бурятии пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими

Накануне, 9 сентября, в Джидинском районе Бурятии пьяный водитель устроил ДТП.
Виновник аварии стал 36-летний мужчина, севший за руль «Тойоты Камри», будучи в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имеющий водительских прав.
- Около 18 часов на 81 км автодороги Гусиноозёрск – Петропавловка – Закаменск водитель «Тойоты Камри» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Королла Филдер» под управлением 39-летнего водителя, также не имеющего права управления транспортными средствами, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП пострадали две женщины в возрасте 34 лет и 41 года. Они были пассажирками обеих машин.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Прибайкальском районе произошло ДТП с участием легковушки и двух фур. В Северо-Байкальском районе погиб пожилой водитель перевернувшегося на крышу автомобиля.