В Бурятии легковушка столкнулась с двумя фурами

ДТП произошло в Прибайкальском районе
Накануне вечером, 9 сентября, в Прибайкальском районе Бурятии произошло ДТП с участием легковушки и двух фур.
Как сообщили в УГИБДД по Бурятии, в четырёх километрах от села Еловка 66-летний водитель автомобиля «Шкода Октавия» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом DAF. После легковой автомобиль отбросило на его полосу, где он врезался ещё и в фуру Foton.
В результате ДТП травмы получила 67-летняя пассажирка «Шкоды». С травмами её госпитализировали в больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне вечером в Северо-Байкальском районе погиб пожилой водитель перевернувшегося на крышу автомобиля
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