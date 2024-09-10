Водитель перевернувшегося автомобиля погиб в Бурятии

У него не было водительских прав
Смертельное ДТП произошло накануне вечером, 9 сентября, в Северо-Байкальском районе Бурятии. Погиб пожилой водитель перевернувшегося на крышу автомобиля.
- В 19 часов на 28 км автодороги Кумора – Новый Уоян 74-летний водитель автомобиля ВАЗ-2121 не справился с управлением и совершил опрокидывание. Пожилой мужчина получил смертельную травму и скончался на месте происшествия, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Госавтоинспекции уточнили, что пенсионер не имел водительских прав.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 6 сентября в Бичурском районе: в опрокинувшемся УАЗе погибла 26-летняя девушка
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