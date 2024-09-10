В Бурятии с мошенника не стали снимать судимость из-за выплаты 8 тысяч из 6 млн

Ранее житель Кабанского района Бурятии был признан виновным в мошенничестве. Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, суд обязал его возместить причинённый преступлением ущерб в размере свыше 6 млн рублей.По истечении половины испытательного срока осуждённый обратилась в Кабанский районный суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости. Он объяснил это тем, что исправился, «ущерб погашает по мере возможности», к уголовной и административной ответственности до этого не привлекался. Районный суд ходатайство удовлетворил.С этим решением не согласился прокурор района, поскольку осуждённый погасил менее 8 тысяч рублей. Решение районного суда было обжаловано в апелляционном порядке.- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и отменил постановление суда, вынес новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства осуждённого, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.