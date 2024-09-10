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В Бурятии с мошенника не стали снимать судимость из-за выплаты 8 тысяч из 6 млн

В Бурятии с мошенника не стали снимать судимость из-за выплаты 8 тысяч из 6 млн
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение обжаловано в апелляционном порядке

Ранее житель Кабанского района Бурятии был признан виновным в мошенничестве. Ему назначили четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Кроме того, суд обязал его возместить причинённый преступлением ущерб в размере свыше 6 млн рублей.

По истечении половины испытательного срока осуждённый обратилась в Кабанский районный суд с ходатайством об отмене условного осуждения и снятии судимости. Он объяснил это тем, что исправился, «ущерб погашает по мере возможности», к уголовной и административной ответственности до этого не привлекался. Районный суд ходатайство удовлетворил.

С этим решением не согласился прокурор района, поскольку осуждённый погасил менее 8 тысяч рублей. Решение районного суда было обжаловано в апелляционном порядке.

- Верховный суд республики согласился с доводами прокурора и отменил постановление суда, вынес новое решение об отказе в удовлетворении ходатайства осуждённого, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

мошенничество прокуратура

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