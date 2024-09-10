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В Улан-Удэ подростки катались на питбайках по железнодорожному переезду

В Улан-Удэ подростки катались на питбайках по железнодорожному переезду
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом горел красный свет светофора и был опущен шлагбаум

На перегоне Онохой – Тальцы трое подростков катались на питбайках по железнодорожному переезду. При этом горел запрещающий сигнал светофора, был опущен шлагбаум и подняты блокировочные плиты.

О юных нарушителях очевидцы сообщили в дежурную часть Улан-Удэнского линейного МВД России на транспорте.

На место выехал инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела. Выяснилось, что катания устроили подростки 14 и 15 лет из Заиграевского района.

- Школьники решили устроить экстремальные соревнования на мини-мотоциклах ради забавы. Инспектор провела с друзьями беседу о правилах безопасного нахождения на объектах транспортной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Родителей юных гонщиков привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
железнодорожные переезды транспортная полиция

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