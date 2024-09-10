В Улан-Удэ подростки катались на питбайках по железнодорожному переезду

На перегоне Онохой – Тальцы трое подростков катались на питбайках по железнодорожному переезду. При этом горел запрещающий сигнал светофора, был опущен шлагбаум и подняты блокировочные плиты.О юных нарушителях очевидцы сообщили в дежурную часть Улан-Удэнского линейного МВД России на транспорте.На место выехал инспектор по делам несовершеннолетних линейного отдела. Выяснилось, что катания устроили подростки 14 и 15 лет из Заиграевского района.- Школьники решили устроить экстремальные соревнования на мини-мотоциклах ради забавы. Инспектор провела с друзьями беседу о правилах безопасного нахождения на объектах транспортной инфраструктуры, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.Родителей юных гонщиков привлекли к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».