Бурятию тряхнуло с утра пораньше

На этот раз землетрясение произошло в прибрежном районе
В Бурятии – очередное сейсмособытие. На этот раз его зафиксировали в прибрежном Баргузинском районе 10 сентября, в 6:30 по местному времени.
Землетрясение произошло в точке с координатами 53.31° северной широты и 108.51° восточной долготы. Энергетический класс составил 9,5, а магнитуда – 3.
По данным группы «Баргузин-инфо 24/7», эпицентр находился в акватории Байкала, в 15 километрах к северо-западу от села Максимиха.
До этого в Бурятии было
ещё два подземных толчка – в Курумканском и Северо-Байкальском районах.
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На этот раз землетрясение произошло в прибрежном районе
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