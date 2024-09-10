В Иркутской области подростки вешали и рубили собаку, снимая процесс на видео

Живодёрами оказались мальчики в возрасте от 14 до 16 лет

Подростки из села Котик Тулунского района Иркутской области с особой жестокостью мучили собаку. После сами выложили видеоролик с издевательствами в соцсети. Репосты разошлись в том числе в бурятском сегменте мессенджера.

Пользователи отмечают, что видео лучше не смотреть впечатлительным. дин из школьников поднял скулящее животное на верёвке за шею. Его сверстник наносил удары лезвием топора. Потом подростки принялись пугать телом изувеченного пса девочку. От увиденного она расплакалась.

Юных живодёров оперативно разыскала полиция. Как сообщили в областной прокуратуре, в издевательстве над собакой принимали участие трое подростков от 14 до 16 лет, один из которых учится в техникуме.





Сейчас с подростками работают инспекторы по делам несовершеннолетних. Свой поступок они объяснили шалостью, сообщили изданию «ИрСити» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Изъяты топор и вилы, которыми били собаку. В полиции уточнили, что, несмотря на пытки и удары топором, животное выжило.Проводится процессуальная проверка по ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц».