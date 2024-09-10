В Бурятии жители посёлка боятся отправлять детей в школу из-за медведя

В Муйском районе Бурятии медведь держит в страхе жителей посёлка Таксимо. Из-за гуляющего вблизи населённого пункта зверя местные жителя боятся отпускать своих детей в школу. Пост опубликовали в паблике «Весь Улан-Удэ».
«Косолапый разгуливает по улицам, подходит близко к домам в Таксимо. Рядом находится хлебопекарня и продуктовые магазины. Местные жители опасаются за свою жизнь и особенно за детей, которые сейчас пошли в школу», - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, 8 сентября косолапый бродил возле жилых домов. Очевидцы говорят, что он «не маленький».
Как сообщал «Байкал-Daily», информация о гуляющем медведе в Таксимо появилась ещё на прошлой неделе. Зверя привлек мусор вдоль дороги. Тогда в Бурприроднадзоре пояснили, что медведю, предположительно, два года. На его поиски уже вышли специалисты.