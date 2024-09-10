Раненого из оружия жителя Бурятии перевезут в больницу в Улан-Удэ

Этот инцидент произошёл в минувшее воскресенье. В одном из районов Бурятии человек пострадал при выстреле из оружия.
Сотрудники территориального центра медицины катастроф и специалисты из центральной районной больницы на месте оказали ему необходимую помощь, а после перевезли пострадавшего в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.
Как сообщили «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии, сейчас он находится в хирургическом отделении центральной районной больницы. Пациента должны перевезти в Улан-Удэ.
- Состояние – средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Запланирован перевод в республиканскую медицинскую организацию, – подчеркнули в ведомстве.
Ранее жителей республики призвали быть осторожнее при использовании огнестрельного оружия и строго соблюдать правила его эксплуатации, чтобы предупредить опасные ситуации.