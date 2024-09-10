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Раненого из оружия жителя Бурятии перевезут в больницу в Улан-Удэ

Раненого из оружия жителя Бурятии перевезут в больницу в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Минздраве рассказали о его состоянии

Этот инцидент произошёл в минувшее воскресенье. В одном из районов Бурятии человек пострадал при выстреле из оружия.

Сотрудники территориального центра медицины катастроф и специалисты из центральной районной больницы на месте оказали ему необходимую помощь, а после перевезли пострадавшего в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

Как сообщили «Байкал-Daily» в Минздраве Бурятии, сейчас он находится в хирургическом отделении центральной районной больницы. Пациента должны перевезти в Улан-Удэ.

- Состояние – средней степени тяжести. Медицинская помощь оказывается в полном объёме. Запланирован перевод в республиканскую медицинскую организацию, – подчеркнули в ведомстве.

Ранее жителей республики призвали быть осторожнее при использовании огнестрельного оружия и строго соблюдать правила его эксплуатации, чтобы предупредить опасные ситуации.
пострадавшие оружие больница

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