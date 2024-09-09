Читинку осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

Жительница Читы признана виновной по ч. 1 ст. 226.1 «Контрабанда сильнодействующих веществ», ч. 3 ст. 234 УК РФ «Незаконный сбыт сильнодействующих веществ, совершённый в крупном размере».Судом установлено, что в 2020 году женщина продавала лекарственные препараты производства Китайской Народной Республики через мессенджер.- В марте 2023 года она осуществила контрабанду в Российскую Федерацию из КНР препаратов, содержащих сильнодействующее вещество - сибутрамин, общим объёмом около 100 граммов. В последующем в июне и августе 2023 года обвиняемая осуществила сбыт полученных в результате контрабанды сильнодействующих веществ в крупном размере, - сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.Сильнодействующие вещества изъяли сотрудники таможенного органа.Женщину приговорили к четырём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.Приговор не вступил в законную силу.