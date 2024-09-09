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В Бурятии в ДТП погибла 26-летняя девушка

В Бурятии в ДТП погибла 26-летняя девушка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автоавария произошла в лесу

Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 6 сентября, в Бичурском районе.

- 29-летний водитель автомобиля УАЗ, следуя в лесу в 10 километрах от села Малый Куналей, совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате аварии 26-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 4 сентября: на территории АЗС в Улан-Удэ КамАЗ задавил мужчину.

29 августа в Тункинском районе водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, вышедшую на автодорогу; в результате аварии погибла супруга водителя.

21 августа в Окинском районе погиб водитель автомобиля «Тойота Карина», врезавшийся в дерево.

20 августа в Закаменском районе в перевернувшемся УАЗе погибла пассажирка.

17 августа в Заиграевском районе пожилой автомобилист насмерть сбил женщину на «зебре». Той же ночью в Селенгинском районе погибли парень и девушка, ехавшие на мотоцикле «Кавасаки».

ДТП смерть

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