В Бурятии в ДТП погибла 26-летняя девушка

Смертельное ДТП произошло вечером в пятницу, 6 сентября, в Бичурском районе.
- 29-летний водитель автомобиля УАЗ, следуя в лесу в 10 километрах от села Малый Куналей, совершил опрокидывание, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В результате аварии 26-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.
Как сообщал «Байкал-Daily», до этого смертельное ДТП было зарегистрировано 4 сентября: на территории АЗС в Улан-Удэ КамАЗ задавил мужчину.
29 августа в Тункинском районе водитель легкового автомобиля наехал на лошадь, вышедшую на автодорогу; в результате аварии погибла супруга водителя.
21 августа в Окинском районе погиб водитель автомобиля «Тойота Карина», врезавшийся в дерево.
20 августа в Закаменском районе в перевернувшемся УАЗе погибла пассажирка.
17 августа в Заиграевском районе пожилой автомобилист насмерть сбил женщину на «зебре». Той же ночью в Селенгинском районе погибли парень и девушка, ехавшие на мотоцикле «Кавасаки».