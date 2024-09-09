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Житель Бурятии вместо изюбря застрелил друга

Житель Бурятии вместо изюбря застрелил друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Охота шла ночью

В Бурятии суд рассмотрит дело 50-летнего жителя Бичуры, обвиняемого в убийстве по неосторожности своего друга. Он случайно застрелил его на охоте.

- В ходе следствия установлено, что в июне 2024 года местный житель со своим знакомым охотился в лесу. В ночное время обвиняемый заметил изюбря и, не убедившись в безопасности своих действий, произвёл выстрел в сторону животного. В результате проявленной преступной небрежности патрон попал в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Уголовное дело направлено в Бичурский районный суд для рассмотрения по существу.

причинение смерти по неосторожности охота

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