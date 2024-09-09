Житель Бурятии вместо изюбря застрелил друга

В Бурятии суд рассмотрит дело 50-летнего жителя Бичуры, обвиняемого в убийстве по неосторожности своего друга. Он случайно застрелил его на охоте.- В ходе следствия установлено, что в июне 2024 года местный житель со своим знакомым охотился в лесу. В ночное время обвиняемый заметил изюбря и, не убедившись в безопасности своих действий, произвёл выстрел в сторону животного. В результате проявленной преступной небрежности патрон попал в мужчину, который от полученного ранения скончался на месте, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.Уголовное дело направлено в Бичурский районный суд для рассмотрения по существу.