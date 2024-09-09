В Красноярске вандалы лишили пальца изготовленную для Бурятию статую Будды





Известно, что в полиции уже начали проверку. «Вот такая печальная новость. Будем ждать результаты расследования», – отметили в официальном канале дацана в Telegram.





Ранее в вузе заявили, что Дармаев создавал статую под руководством Александра Ткачука – автора монументальных работ «Похищение Европы», «Фемида», «Геральдический лев», «Аполлон» и многих других установленных в Красноярске скульптур.