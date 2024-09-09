09 сентября

08 сентября

Популярное

В Красноярске вандалы лишили пальца изготовленную для Бурятию статую Будды

В Красноярске вандалы лишили пальца изготовленную для Бурятию статую Будды
Происшествия,  Фото:пресс-служба Сибирского госинститута искусств
Её хотели перевезти в Иволгинский дацан

Накануне СМИ сообщили, что неизвестные добрались до статуи «Будда Майтрея», установленной в самом центре Красноярска, на площади перед главным корпусом Сибирского государственного института искусств. Вандалы оторвали мизинец на руке Будды.

Автор композиции – выпускник СГИИ Егор Дармаев, который также обучался в колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ. Изваяние он сделал по заказу центра Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана. Через несколько месяцев композицию планировали перевезти в Бурятию. 

Известно, что в полиции уже начали проверку. «Вот такая печальная новость. Будем ждать результаты расследования», – отметили в официальном канале дацана в Telegram.

Ранее в вузе заявили, что Дармаев создавал статую под руководством Александра Ткачука – автора монументальных работ «Похищение Европы», «Фемида», «Геральдический лев», «Аполлон» и многих других установленных в Красноярске скульптур.

- Мы поддержали задумку, поскольку очень трепетно относимся к религиозным верованиям наших дипломников. В том году была «Владимирская Богоматерь», сейчас – «Будда Майтрея». Композиция выполнена в пластике, материал достаточно современный. Позже скульптура будет дошлифовываться и покрываться сусальным золотом, – рассказал Ткачук.

вандализм буддизм Иволгинский дацан Будда

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии в ДТП погибла 26-летняя девушка
В Бурятии в ДТП погибла 26-летняя девушка
Происшествия, 09.09.2024
Автоавария произошла в лесу
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
На пожаре в Улан-Удэ спасли мужчину
Происшествия, 09.09.2024
Пострадавшего передали врачам 
Двое улан-удэнцев украли из магазина кофе и банку шоколадной пасты
Двое улан-удэнцев украли из магазина кофе и банку шоколадной пасты
Происшествия, 08.09.2024
Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения
Улан-удэнец снял с чужого строящегося дома окна и продал
Улан-удэнец снял с чужого строящегося дома окна и продал
Происшествия, 08.09.2024
Парень решил «заработать» кражей имущества со строящихся домов
С начала года в судах Бурятии изъяли свыше 1000 запрещённых предметов
С начала года в судах Бурятии изъяли свыше 1000 запрещённых предметов
Происшествия, 08.09.2024
Некоторые заявлялись в суд с оружием и боеприпасами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^