В Красноярске вандалы лишили пальца изготовленную для Бурятию статую Будды

Накануне СМИ сообщили, что неизвестные добрались до статуи «Будда Майтрея», установленной в самом центре Красноярска, на площади перед главным корпусом Сибирского государственного института искусств. Вандалы оторвали мизинец на руке Будды.
Автор композиции – выпускник СГИИ Егор Дармаев, который также обучался в колледже искусств имени Чайковского в Улан-Удэ. Изваяние он сделал по заказу центра Буддийской традиционной Сангхи России – Иволгинского дацана. Через несколько месяцев композицию планировали перевезти в Бурятию.
Известно, что в полиции уже начали проверку. «Вот такая печальная новость. Будем ждать результаты расследования», – отметили в официальном канале дацана в Telegram.
Ранее в вузе заявили, что Дармаев создавал статую под руководством Александра Ткачука – автора монументальных работ «Похищение Европы», «Фемида», «Геральдический лев», «Аполлон» и многих других установленных в Красноярске скульптур.
- Мы поддержали задумку, поскольку очень трепетно относимся к религиозным верованиям наших дипломников. В том году была «Владимирская Богоматерь», сейчас – «Будда Майтрея». Композиция выполнена в пластике, материал достаточно современный. Позже скульптура будет дошлифовываться и покрываться сусальным золотом, – рассказал Ткачук.