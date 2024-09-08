В Иркутской области автобус, уходя от столкновения с авто, врезался в световую опору





В Иркутске полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием рейсового автобуса. 8 июня около 10:00 в Ленинском округе автобус врезался в световую опору.Водитель автобуса пояснил полицейским, что допустил наезд на препятствие, чтобы избежать столкновения с легковым автомобилем.После происшествия пассажиры автобуса за медицинской помощью не обращались, сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.