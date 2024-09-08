Двое улан-удэнцев украли из магазина кофе и банку шоколадной пасты

Приговором Советского районного суда Улан-Удэ двое мужчин признаны виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.Установлено, что двое приятелей из магазина в центре города украли шесть пачек сыра, три банки кофе и банку шоколадной пасты на общую сумму 1602 рубля. Украденные продукты питания, с их слов, они в последующем съели. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, в результате чего воров и задержали.- В судебном заседании подсудимые не отрицали своей причастности к хищению из магазина. Однако выдвинули версию о том, что они заранее не договаривались о совместном совершении кражи, и просили исключить из квалификации содеянного указание на наличие предварительного сговора между ними и совершение преступления группой лиц. Ввиду отсутствия указанного квалифицирующего просили оправдать их, - сообщают в суде.Суд пришёл к выводу о несостоятельности версии подсудимых. Как следовало из видеозаписи из магазина, действия мужчин носили согласованный и очевидный для каждого из них характер. Более того, при даче первоначальных показаний подсудимые не отрицали наличия предварительного сговора.При назначении наказания суд учёл, что подсудимые нигде не работали, иждивенцев не имели, а также то, что один из них уже был неоднократно судим за аналогичные хищения из магазинов и не исполнял назначенные наказания, в связи с чем, назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Другому подсудимому суд назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ.Приговор суда вступил в законную силу.