08 сентября

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Двое улан-удэнцев украли из магазина кофе и банку шоколадной пасты

Двое улан-удэнцев украли из магазина кофе и банку шоколадной пасты
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения

Приговором Советского районного суда Улан-Удэ двое мужчин признаны виновными в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что двое приятелей из магазина в центре города украли шесть пачек сыра, три банки кофе и банку шоколадной пасты на общую сумму 1602 рубля. Украденные продукты питания, с их слов, они в последующем съели. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, в результате чего воров и задержали.

- В судебном заседании подсудимые не отрицали своей причастности к хищению из магазина. Однако выдвинули версию о том, что они заранее не договаривались о совместном совершении кражи, и просили исключить из квалификации содеянного указание на наличие предварительного сговора между ними и совершение преступления группой лиц. Ввиду отсутствия указанного квалифицирующего просили оправдать их, - сообщают в суде.

Суд пришёл к выводу о несостоятельности версии подсудимых. Как следовало из видеозаписи из магазина, действия мужчин носили согласованный и очевидный для каждого из них характер. Более того, при даче первоначальных показаний подсудимые не отрицали наличия предварительного сговора.

При назначении наказания суд учёл, что подсудимые нигде не работали, иждивенцев не имели, а также то, что один из них уже был неоднократно судим за аналогичные хищения из магазинов и не исполнял назначенные наказания, в связи с чем, назначил ему наказание в виде 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Другому подсудимому суд назначил наказание в виде 5 месяцев исправительных работ.

Приговор суда вступил в законную силу.
кража

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