Автомехаников из Иркутска осудили за разбой на трассе

В Иркутской области суд вынес приговор двум мужчинам за дерзкий налёт посреди трассы в Эхирит-Булагатском районе. Их признали виновными по статье «Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору».
Как сообщал «Байкал-Daily», всё произошло в марте 2023 года. Один из осуждённых решил ограбить знакомого, который занимался снабжением рабочих в Жигаловском районе. Мужчина решил, что в тот день сотрудник повезёт крупную сумму денег. Он привлёк приятелей, все они отправились на «дело» на трассу Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово.
«Ночью группа из пяти мужчин, вооружённых автоматами Калашникова, перцовыми баллончиками, на трассе напала на автомашину потерпевшего с целью хищения крупной суммы денег», - говорится в материалах дела.
Налётчики на двух автомобилях заблокировали машину жертвы. Они избили водителя и пассажиров, отобрали их телефоны, а также сам автомобиль Toyota Wish. После скрылись, бросив потерпевших на обочине.
Однако в отобранной машине никаких денег не оказалось. В салоне лежали только личные вещи потерпевших, ящик газировки и 60 порций самсы.
Тогда преступники сожгли автомобиль и бросили недалеко от посёлка Гушит.
Причинённый разбойниками ущерб с учётом стоимости уничтоженной машины, похищенных смартфонов и продуктов превысил 1 миллион 400 тысяч рублей.
Потерпевших той же ночью подобрал случайный автомобилист и привёз их в придорожное кафе. Оттуда мужчины позвонили в полицию. Подозреваемых задержали по горячим следам, ими оказались работники одного из иркутских автосервисов в возрасте от 26 до 31 года.
Важную роль в поимке преступников сыграл найденный полицейскими фрагмент видеозаписи с видеорегистратора сожжённой машины. Следователи детально восстановили картину произошедшего и выяснили, кто выполнял роли организатора и исполнителей.
- Суд приговорил подсудимых к 8 годам 6 месяцам лишения свободы каждого с отбыванием наказания в исправительных колониях строгого режима, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Также суд взыскал с осуждённых причинённый ущерб в размере более 1 млн рублей. Автомобили, на которых совершено нападение, конфискованы судом в доход государства.
Один из соучастников ранее осуждён к 5 годам 5 месяцам лишения свободы. В отношении остальных, находящихся в розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.