В Бурятии тушат единственный лесной пожар

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара: в Баунтовском и Кяхтинском районах.- Причиной возгорания в Баунтовском эвенкийском районе стала сухая гроза, в Кяхтинском районе пожар перешёл с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На утро 8 сентября возгорание в Баунтовском районе ликвидировано. Лесной пожар в Кяхтинском районе локализовали на площади 7 га. На его тушении работают 13 сотрудников лесной охраны, задействовано шесть единиц лесопожарной техники.О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.