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В Бурятии тушат единственный лесной пожар

В Бурятии тушат единственный лесной пожар
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он действует в Кяхтинском районе

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара: в Баунтовском и Кяхтинском районах.

- Причиной возгорания в Баунтовском эвенкийском районе стала сухая гроза, в Кяхтинском районе пожар перешёл с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 8 сентября возгорание в Баунтовском районе ликвидировано. Лесной пожар в Кяхтинском районе локализовали на площади 7 га. На его тушении работают 13 сотрудников лесной охраны, задействовано шесть единиц лесопожарной техники.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.
лесные пожары

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