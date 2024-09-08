В Бурятии тушат единственный лесной пожар

Он действует в Кяхтинском районе
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара: в Баунтовском и Кяхтинском районах.
- Причиной возгорания в Баунтовском эвенкийском районе стала сухая гроза, в Кяхтинском районе пожар перешёл с земель иных категорий, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На утро 8 сентября возгорание в Баунтовском районе ликвидировано. Лесной пожар в Кяхтинском районе локализовали на площади 7 га. На его тушении работают 13 сотрудников лесной охраны, задействовано шесть единиц лесопожарной техники.
О возгорании, задымлении необходимо сообщать на горячую линию 20-44-44.
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