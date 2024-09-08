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В Улан-Удэ неизвестный водитель грузовик оставил дома без света

В Улан-Удэ неизвестный водитель грузовик оставил дома без света
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Электричества не было восемь часов

Вечером 7 сентября в Улан-Удэ произошло аварийное отключение света на улице Мунгонова. Причиной стал не установленный пока водитель грузовика.

Около 19:05 грузовик оборвал провода ЛЭП, из-за чего без электроэнергии остались жители частного сектора – шести жилых домов на улице Мунгонова.

Подачу электроэнергии потребителям восстановили в 3:10 ночи. Как сообщается в оперативной сводке по городу, время отключения составило 8 часов 5 минут. 
отключение света

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