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В Бурятии сразу троих пропавших обнаружили мёртвыми

В Бурятии сразу троих пропавших обнаружили мёртвыми
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За месяц в республике исчезло полторы сотни человек

Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии отчитались о своей работе в августе. Всего за последний летний месяц они получили 150 заявок на поиск пропавших людей по всей республике. В июле было на одну меньше – 149.

Большинство исчезнувших – 123 – в итоге обнаружили живыми. Трое погибли. Шестерых всё ещё ищут, а 15 заявок пока не подтверждены. Ещё по трём удалось выйти на связь с родными пропавших.

- Поиски тех, кто не найден, продолжаются – распространяются ориентировки, проверяются свидетельства, – отметили на официальной странице «ЛизаАлерт» по Бурятии во «ВКонтакте».
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