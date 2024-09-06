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В Иркутске в ДТП пострадала пассажирка маршрутного автобуса

В Иркутске в ДТП пострадала пассажирка маршрутного автобуса
Происшествия,  Фото:Госавтоинспекция Иркутска
Второй участник аварии скрылся с места происшествия

Днём 5 сентября на улице Сибирских Партизан в Иркутске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадала женщина, ехавшая в автобусе.

Второй участник аварии скрылся с места происшествия.

- По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля и автобуса, двигавшегося по маршруту №57, пострадала пассажирка общественного транспорта. Причины и условия произошедшего, а также местонахождение водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП, устанавливаются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.
ДТП автобусы

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