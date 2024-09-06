В Иркутске в ДТП пострадала пассажирка маршрутного автобуса

Днём 5 сентября на улице Сибирских Партизан в Иркутске произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Пострадала женщина, ехавшая в автобусе.Второй участник аварии скрылся с места происшествия.- По предварительным данным, в результате столкновения автомобиля и автобуса, двигавшегося по маршруту №57, пострадала пассажирка общественного транспорта. Причины и условия произошедшего, а также местонахождение водителя автомобиля, скрывшегося с места ДТП, устанавливаются, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проверочных мероприятий. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере безопасности дорожного движения.