На вокзале в Бурятии задержали иркутянина с пистолетом Макарова

В Бурятии будут судить жителя Иркутской области, обвиняемого в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.В ходе следствия установлено, что ещё в 1994 году в Москве мужчина приобрёл огнестрельное боевое оружие – пистолет Макарова калибра 9 мм и 33 пистолетных патрона, предназначенных для боевого нарезного оружия. Оружие привёз к себе домой и хранил вплоть до 2024 года.В июле этого года мужчина с пистолетом и патронами пришёл на железнодорожный вокзал станции Северобайкальск. Его задержали при прохождении входного контроля.Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, предварительное следствие по делу проведено Северобайкальским ЛО МВД России на транспорте.Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.