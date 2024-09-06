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На вокзале в Бурятии задержали иркутянина с пистолетом Макарова

На вокзале в Бурятии задержали иркутянина с пистолетом Макарова
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пистолет он приобрёл ещё в 90-х

В Бурятии будут судить жителя Иркутской области, обвиняемого в незаконном хранении, перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов к нему.

В ходе следствия установлено, что ещё в 1994 году в Москве мужчина приобрёл огнестрельное боевое оружие – пистолет Макарова калибра 9 мм и 33 пистолетных патрона, предназначенных для боевого нарезного оружия. Оружие привёз к себе домой и хранил вплоть до 2024 года.

В июле этого года мужчина с пистолетом и патронами пришёл на железнодорожный вокзал станции Северобайкальск. Его задержали при прохождении входного контроля.

Как сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, предварительное следствие по делу проведено Северобайкальским ЛО МВД России на транспорте.

Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.

оружие

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