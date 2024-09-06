В Бурятии 49-летний мужчина погиб при пожаре





Это уже третья такая трагедия за последние два дня. Ранее при пожарах погибла 41-летняя жительница заиграевского села Ташелан и 57-летний мужчина из еравнинского посёлка Тужинка.

В Бурятии – очередной смертельный пожар. Он произошёл в четверг, 5 сентября, в джидинском селе Желтура.Как сообщили в группе «Джида-инфо 24/7», там вспыхнули хозяйственные постройки. При тушении пожарные обнаружили тело 49-летнего мужчины. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения и уснул с непотушенной сигаретой.