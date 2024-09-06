В Улан-Удэ репетитора обвинили в том, что он укусил ученика



Накануне в одном из местных пабликов во «ВКонтакте» рассказали об инциденте, который произошёл в столице Бурятии. Близкие юного улан-удэнца сообщили, что мальчик ходит к репетитору по игре на гитаре. Занятия тот проводит индивидуально, на дому.



Родственники заявили, что мужчина проявил по отношению к ребёнку агрессию – ударил его и укусил. Испуганный школьник выбежал из квартиры, а преподаватель закрылся там. В публикации уверяют: он не отвечал на звонки и не открывал дверь.



На нападавшего написали заявление в полицию и даже обратились в прокуратуру. Им уже заинтересовались правоохранители.



- В полицию поступило сообщение о конфликте между репетитором и его учеником, – отметили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии. – Сотрудники полиции установили и опросили участников произошедшего. Вред, причинённый вред здоровью ребёнка, устанавливается.



В ведомстве добавили, что сейчас проводится разбирательство, после завершения которого должны принять процессуальное решение.

