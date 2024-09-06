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Виновник ДТП из Бурятии сбежал из России

Виновник ДТП из Бурятии сбежал из России
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пьяный автомобилист врезался в машину, где находилась семья

В Тарбагатайском районе Бурятии ушло в суд дело в отношении гражданина России, который находился в международном розыске. Он сбежал из страны после того, как в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.

ДТП произошло в сентябре 2020 года в Тарбагатайском районе.

- Согласно материалам уголовного дела, 39-летний уроженец Улан-Удэ в состоянии алкогольного опьянения следуя на своём автомобиле по подъездной автомобильной дороге к федеральной автомобильной дороге «Р-258 Байкал», допустил выезд на встречную полосу движения. Он совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем, в котором находилась семья из трёх человек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

В результате аварии один из пассажиров получил тяжёлые травмы.

В ходе расследования виновник автоаварии скрылся от следствия. Он сбежал из России и был объявлен в международный розыск. Недавно его всё же задержали и экстрадировали.

- Принятыми мерами мужчина выдан компетентными органами иностранного государства для привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в прокуратуре.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и заключили под стражу.

Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.
ДТП

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