Виновник ДТП из Бурятии сбежал из России

В Тарбагатайском районе Бурятии ушло в суд дело в отношении гражданина России, который находился в международном розыске. Он сбежал из страны после того, как в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП.ДТП произошло в сентябре 2020 года в Тарбагатайском районе.- Согласно материалам уголовного дела, 39-летний уроженец Улан-Удэ в состоянии алкогольного опьянения следуя на своём автомобиле по подъездной автомобильной дороге к федеральной автомобильной дороге «Р-258 Байкал», допустил выезд на встречную полосу движения. Он совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем, в котором находилась семья из трёх человек, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.В результате аварии один из пассажиров получил тяжёлые травмы.В ходе расследования виновник автоаварии скрылся от следствия. Он сбежал из России и был объявлен в международный розыск. Недавно его всё же задержали и экстрадировали.- Принятыми мерами мужчина выдан компетентными органами иностранного государства для привлечения к уголовной ответственности, - сообщили в прокуратуре.Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ) и заключили под стражу.Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы.