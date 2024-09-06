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В Чите горит памятник архитектуры

Происшествия, 
Площадь возгорания составляет 400 квадратных метров

Утром 6 сентября в Чите произошёл крупный пожар – горит неэксплуатируемое здание по улице Богомягкова.

По данным издания «Чита.Ру», здание относится к памятникам регионального значения. Это построенное в конце XIX века первое здание учительской семинарии. Пожар в строении происходит не первый раз.

По оперативным данным, площадь возгорания составляет 400 квадратных метров.

- На месте работают силы и средства 1, 6, 3 пожарно-спасательных частей и специализированной пожарно-спасательной части. Огнём охвачены кровля, первый и второй этажи здания. Эвакуированы люди из близстоящей школы, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Тушение продолжается.
пожар

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