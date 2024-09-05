«Агенты спецслужб» убедили иркутянку, что в университете есть «шпион»

В Иркутске сотрудница университета перевела мошенникам 1,8 млн рублей.Как установили полицейские, 59-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся «агентом спецслужб». Он заявил, что кто-то пытается оформить на её имя кредит и похитить деньги со счёта. Чтобы не стать жертвой, нужно было взять «зеркальный» кредит и перевести его и сбережения на «безопасный счёт».- Также псевдосиловики рассказали потерпевшей о том, что среди её коллег есть шпион, поэтому разглашать сведения диалога категорически запрещено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.В итоге иркутянка перевела на указанные счета мошенников 1 млн 80 тысяч рублей.С начала сентября звонки от псевдосотрудников спецслужб и правоохранительных ведомств получили четверо жителей Иркутской области. Суммарно они перечислили на сторонние счета около 5,7 млн рублей.