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«Агенты спецслужб» убедили иркутянку, что в университете есть «шпион»

«Агенты спецслужб» убедили иркутянку, что в университете есть «шпион»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Она лишилась 1,8 млн рублей

В Иркутске сотрудница университета перевела мошенникам 1,8 млн рублей.

Как установили полицейские, 59-летней женщине позвонил неизвестный, представившийся «агентом спецслужб». Он заявил, что кто-то пытается оформить на её имя кредит и похитить деньги со счёта. Чтобы не стать жертвой, нужно было взять «зеркальный» кредит и перевести его и сбережения на «безопасный счёт».

- Также псевдосиловики рассказали потерпевшей о том, что среди её коллег есть шпион, поэтому разглашать сведения диалога категорически запрещено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В итоге иркутянка перевела на указанные счета мошенников 1 млн 80 тысяч рублей.

С начала сентября звонки от псевдосотрудников спецслужб и правоохранительных ведомств получили четверо жителей Иркутской области. Суммарно они перечислили на сторонние счета около 5,7 млн рублей.
мошенничество

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