У читинца украли наушники в аэропорту Благовещинска

У пассажира рейса Благовещенск-Чита пропали беспроводные наушников в аэропорту вылета. Читинец обратился в транспортную полицию.Оказалось, что пассажир поставил на зарядку свои наушники в стерильной зоне аэропорта, которые через некоторое время на своём месте не обнаружил.- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был установлен житель Тюмени, который воспользовался невнимательностью владельца наушников и похитил их. Наушники возвращены владельцу, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.Мужчину привлекли к административной ответственности по 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества». Ему грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества.