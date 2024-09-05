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У читинца украли наушники в аэропорту Благовещинска

У читинца украли наушники в аэропорту Благовещинска
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пропажу быстро нашли

У пассажира рейса Благовещенск-Чита пропали беспроводные наушников в аэропорту вылета. Читинец обратился в транспортную полицию.

Оказалось, что пассажир поставил на зарядку свои наушники в стерильной зоне аэропорта, которые через некоторое время на своём месте не обнаружил.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, был установлен житель Тюмени, который воспользовался невнимательностью владельца наушников и похитил их. Наушники возвращены владельцу, - сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Мужчину привлекли к административной ответственности по 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение чужого имущества». Ему грозит штраф до пятикратной стоимости похищенного имущества.


Чита Благовещенск аэропорт кража

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