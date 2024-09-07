В Бурятии военный стал уголовником из-за 2500 рублей

Перед Кяхтинским гарнизонным военным судом недавно предстал военнослужащий из Бурятии. Он избил человека из-за денег.Произошло всё ещё в мае. Рядовой потребовал у своей жертвы 2500 рублей под угрозой применения физического насилия. В ответ на отказ злоумышленник набросился на потерпевшего и несколько раз ударил его кулаками по плечу и груди.Против военного в итоге возбудили уголовное дело. Мужчину признали виновным. Он отделался двумя годами лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.