В Бурятии военный стал уголовником из-за 2500 рублей

Он избил человека ради денег
Перед Кяхтинским гарнизонным военным судом недавно предстал военнослужащий из Бурятии. Он избил человека из-за денег.
Произошло всё ещё в мае. Рядовой потребовал у своей жертвы 2500 рублей под угрозой применения физического насилия. В ответ на отказ злоумышленник набросился на потерпевшего и несколько раз ударил его кулаками по плечу и груди.
Против военного в итоге возбудили уголовное дело. Мужчину признали виновным. Он отделался двумя годами лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.
Он избил человека ради денег
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