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В Бурятии военный стал уголовником из-за 2500 рублей

В Бурятии военный стал уголовником из-за 2500 рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Он избил человека ради денег

Перед Кяхтинским гарнизонным военным судом недавно предстал военнослужащий из Бурятии. Он избил человека из-за денег.

Произошло всё ещё в мае. Рядовой потребовал у своей жертвы 2500 рублей под угрозой применения физического насилия. В ответ на отказ злоумышленник набросился на потерпевшего и несколько раз ударил его кулаками по плечу и груди.

Против военного в итоге возбудили уголовное дело. Мужчину признали виновным. Он отделался двумя годами лишения свободы условно. Приговор в законную силу пока не вступил.
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