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Пожарные спасли кошку из горящего дома в Бурятии

Пожарные спасли кошку из горящего дома в Бурятии
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Дом был сильно задымлён

В селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии пожарные спасли перепуганную кошку из горящего дома.

Всё произошло накануне, 4 сентября. Прохожие позвонили в пожарную часть и сообщили о сильном задымлении жилого дома.

- К месту вызова были направлены пожарные подразделения и добровольная пожарная команда сельского поселения «Туркинское». В ходе тушения возгорания внутри дома пожарные обнаружили напуганную кошку и незамедлительно эвакуировали её в безопасное место, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Пожар потушили в течение 13 минут на общей площади 30 кв.м. Пострадавших нет: на момент возгорания владелец дома отсутствовал.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.



Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Бичуре пожарные спасли кошку и четырёх котят
пожар кошка

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