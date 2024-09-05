Пожарные спасли кошку из горящего дома в Бурятии

В селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии пожарные спасли перепуганную кошку из горящего дома.
Всё произошло накануне, 4 сентября. Прохожие позвонили в пожарную часть и сообщили о сильном задымлении жилого дома.
- К месту вызова были направлены пожарные подразделения и добровольная пожарная команда сельского поселения «Туркинское». В ходе тушения возгорания внутри дома пожарные обнаружили напуганную кошку и незамедлительно эвакуировали её в безопасное место, - рассказали в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Пожар потушили в течение 13 минут на общей площади 30 кв.м. Пострадавших нет: на момент возгорания владелец дома отсутствовал.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле в Бичуре пожарные спасли кошку и четырёх котят.