Житель Бурятии пошёл на рыбалку и нашёл оружие

В Северобайкальске местный житель нашёл в лесу две единицы обрезов незарегистрированного огнестрельного оружия. Их он принёс в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.Мужчина пояснил, что обнаружил оружие, когда рыбачил в местности Томпа.- Двигаясь по берегу реки, под кустами я случайно обнаружил полипропиленовый мешок, в котором было что-то завёрнуто. Развернув найденный мешок, я увидел, что в нём лежат два предмета, внешне схожих с огнестрельными ружьями, - рассказал мужчина.В ходе проверки сотрудники лицензионно-разрешительной работы установили, что найдены две единицы обрезов промышленного и кустарного производства. Незарегистрированное огнестрельное оружие с нарезным стволом, калибра 5,6 мм находится в исправном состоянии. По результатам экспертно-криминалистического исследования оружие пригодно для стрельбы.Сознательному северобайкальцу выплатят денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей.В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности. Кроме того, за добровольно сданное оружие и боеприпасы в рамках республиканской целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Республике Бурятия» полагается денежное вознаграждение.Подробную информацию можно получить в подразделениях уентра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Республике Бурятия или по телефонам: 8 (3012) 37-98-05, 37-93-82.