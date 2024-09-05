Ребёнка, на которого упали ворота, вертолётом доставили в Улан-Удэ

Ребёнка из села Орлик Окинского района Бурятии, пострадавшего при падении металлических футбольных ворот, спецбортом доставили в Улан-Удэ. Теперь он проходит лечение в детской республиканской клинической больнице. Об этом накануне вечером сообщила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова в своём Telegram-канале.
- На момент госпитализации ребёнок находился в стабильном состоянии. Он осмотрен нейрохирургом и оториноларингологом. Проведено КТ-исследование. У ребёнка диагностирована черепно-мозговая травма. Проведение хирургического вмешательства не требуется. На данный момент ребенок переведён в отделение травматологии и ортопедии с нейрохирургическими койками, - рассказала министр.
Она отметила, что состояние маленького пациента удовлетворительное.
Как сообщал «Байкал-Daily», на 10-летнего мальчика на школьном стадионе в селе Орлик Окинского района упали металлические футбольные ворота. Ребёнок получил травмы головы.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
3 сентября за ребёнком из Иркутска вылетел санитарный вертолёт, который в пути совершил жёсткую посадку. На борту был экипаж и два медика, все живы, к вечеру их нашли и доставили в Иркутск.