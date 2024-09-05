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Житель Бурятии схлопотал «условку», заготавливая дрова на зиму

Житель Бурятии схлопотал «условку», заготавливая дрова на зиму
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчина вырубил сосны и берёзы на 150 с лишним тысяч

В декабре 2023 года житель Прибайкальского района Бурятии незаконно вырубил лес.

В суде мужчина заявил, что заготавливал дрова на зиму, для этого взял с собой пилу и пошёл в лес, где спилил сосны и берёзы, которые распилил на чурки и вывез к себе домой. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.

- Поскольку в суде А. признал вину полностью, раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб и обещал принять меры к возмещению оставшейся части ущерба, что было учтено судом при назначении размера наказания подсудимому, - сообщает Прибайкальский районный суд.

Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, оставшаяся часть ущерба была взыскана с подсудимого, а орудие преступления обращено в собственность государства.

Приговор суда вступил в законную силу.
суд приговор черные лесорубы дрова

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