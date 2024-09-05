Житель Бурятии схлопотал «условку», заготавливая дрова на зиму

В декабре 2023 года житель Прибайкальского района Бурятии незаконно вырубил лес.В суде мужчина заявил, что заготавливал дрова на зиму, для этого взял с собой пилу и пошёл в лес, где спилил сосны и берёзы, которые распилил на чурки и вывез к себе домой. Ущерб превысил 150 тысяч рублей.- Поскольку в суде А. признал вину полностью, раскаялся в содеянном, частично возместил ущерб и обещал принять меры к возмещению оставшейся части ущерба, что было учтено судом при назначении размера наказания подсудимому, - сообщает Прибайкальский районный суд.Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы условно с испытательным сроком, оставшаяся часть ущерба была взыскана с подсудимого, а орудие преступления обращено в собственность государства.Приговор суда вступил в законную силу.