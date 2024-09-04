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Врач из Забайкалья перевёл мошенникам более двух миллионов рублей

Врач из Забайкалья перевёл мошенникам более двух миллионов рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он взял несколько кредитов и занял деньги у бабушки

В полицию Читы обратился 26-летний врач с заявлением о мошенничестве. Молодой человек перевёл аферистам более двух миллионов рублей.

Первый звонок потерпевшему раздался якобы от мобильного оператора. Собеседник сообщил о необходимости продления договора на обслуживание номера. Читинец поверил незнакомцу и продиктовал ему коды из смс.

Позже мужчине звонили лжесотрудники различных правоохранительных органов и Центробанка. Они сообщали о взломе личных кабинетов на «Госуслугах» и интернет-банков, а также о несанкционированном оформлении кредитов на его имя.

- Для «спасения» своих счетов 26-летний читинец оформил несколько кредитов, занял деньги у бабушки и перевёл в общей сложности 2 миллиона 100 тысяч рублей на счета злоумышленников, которые они выдали за «безопасные», обещая сохранить денежные средства и позже вернуть, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

Когда молодой человек понял, что его обманули, то обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.
мошенничество

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