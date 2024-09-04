В отдалённом районе Бурятии произошло что-то странное



Этот инцидент произошёл в Окинском районе Бурятии. В реке Ока, в 10 километрах от села Орлик, обнаружили частично затопленный автомобиль Toyota Corolla.



На иномарку наткнулись очевидцы. Предположительно, она съехала с дороги и встала на крышу. Внутри никого не оказалось, а двери были закрыты, сообщает «Ока-инфо.24/7».



Сейчас проводится осмотр береговой линии. Владельца машины устанавливают, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района.



Позже стало известно, что водитель авто выбрался из воды самостоятельно. За медицинской помощью он не обращался.