В отдалённом районе Бурятии произошло что-то странное

Там обнаружили перевернувшийся автомобиль с закрытыми дверями
Этот инцидент произошёл в Окинском районе Бурятии. В реке Ока, в 10 километрах от села Орлик, обнаружили частично затопленный автомобиль Toyota Corolla.
На иномарку наткнулись очевидцы. Предположительно, она съехала с дороги и встала на крышу. Внутри никого не оказалось, а двери были закрыты, сообщает «Ока-инфо.24/7».
Сейчас проводится осмотр береговой линии. Владельца машины устанавливают, рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района.
Позже стало известно, что водитель авто выбрался из воды самостоятельно. За медицинской помощью он не обращался.
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