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Читинец приехал в Бурятию за мясом, а запасся коноплёй

Читинец приехал в Бурятию за мясом, а запасся коноплёй
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Его задержали на территории заказника

В Мухоршибирском районе Бурятии уголовному преследованию подвергнут сборщик конопли из Читы.

- 35-летнего жителя Читы задержали с мешками конопли егеря на территории заказника днём 2 сентября. Мужчину передали полицейским, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Читинец признался, что приехал в Мухоршибирский район для покупки мяса. В 2,5 километрах от села Подлопатки, на особо охраняемой природной территории, остановился на отдых. Здесь увидел коноплю и принялся её собирать.

 

Всего у него изъято более 10 килограммов марихуаны. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества мужчина отказался, в связи с чем будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

- Ранее он не судим. Трудоустроен, - отметили в министерстве внутренних дел.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере», ведётся следствие.

конопля наркотики

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