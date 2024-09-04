Читинец приехал в Бурятию за мясом, а запасся коноплёй









Всего у него изъято более 10 килограммов марихуаны. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества мужчина отказался, в связи с чем будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.



- Ранее он не судим. Трудоустроен, - отметили в министерстве внутренних дел. Всего у него изъято более 10 килограммов марихуаны. От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества мужчина отказался, в связи с чем будет привлечен к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.- Ранее он не судим. Трудоустроен, - отметили в министерстве внутренних дел.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере», ведётся следствие.







В Мухоршибирском районе Бурятии уголовному преследованию подвергнут сборщик конопли из Читы.- 35-летнего жителя Читы задержали с мешками конопли егеря на территории заказника днём 2 сентября. Мужчину передали полицейским, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Читинец признался, что приехал в Мухоршибирский район для покупки мяса. В 2,5 километрах от села Подлопатки, на особо охраняемой природной территории, остановился на отдых. Здесь увидел коноплю и принялся её собирать.