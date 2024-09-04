В Бурятии мужчина сам рассказал росгвардейцам, что несёт наркотики

В Закаменске росгвардейцы остановили мужчину, который находился в общественном в состоянии алкогольного опьянения. Он сам признался, что в рюкзаке у него запрещённые вещества.- На одной из улиц Закаменска сотрудники группы задержания заметили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе осмотра правонарушитель сообщил, что у него имеются запрещенные наркотические вещества в рюкзаке, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.Задержанного доставили в отдел полиции. Там у него изъяли пакет с травянистой массой и две бутылки растворителя. По результатам освидетельствования было установлено, что мужчина находится в наркотическом и алкогольном опьянении.Задержанный – 30-летний местный житель. Он пояснил, что собрал наркосодержащие растения в 7 км от города для личного употребления.Согласно экспертизе, изъятое вещество является каннабисом, массой в полкилограмма. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.