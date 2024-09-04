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В Бурятии мужчина сам рассказал росгвардейцам, что несёт наркотики

В Бурятии мужчина сам рассказал росгвардейцам, что несёт наркотики
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина находился в наркотическом и алкогольном опьянении

В Закаменске росгвардейцы остановили мужчину, который находился в общественном в состоянии алкогольного опьянения. Он сам признался, что в рюкзаке у него запрещённые вещества.

- На одной из улиц Закаменска сотрудники группы задержания заметили мужчину с явными признаками алкогольного опьянения. В ходе осмотра правонарушитель сообщил, что у него имеются запрещенные наркотические вещества в рюкзаке, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Задержанного доставили в отдел полиции. Там у него изъяли пакет с травянистой массой и две бутылки растворителя. По результатам освидетельствования было установлено, что мужчина находится в наркотическом и алкогольном опьянении.

Задержанный – 30-летний местный житель. Он пояснил, что собрал наркосодержащие растения в 7 км от города для личного употребления.

Согласно экспертизе, изъятое вещество является каннабисом, массой в полкилограмма. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело.
Росгвардия наркотики

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