Улан-удэнец «инвестировал» в мошенников почти 3 миллиона рублей

30-летний улан-удэнец перевёл около 3 миллионов рублей псевдосотрудникам инвестиционной компании. В дежурную часть он обратился 3 сентября, сообщили в МВД по Бурятии.В марте в социальной сети горожанин познакомился с девушкой, завязалась переписка. В процессе общения он, рассказывая о себе, упомянул и об имеющейся у него крупной сумме.Спустя месяц, когда пара переписывалась уже в мессенджере, приятельница предложила пассивный заработок — внести деньги в инвестиционный проект. При этом рассказала, что инвестициями (и очень успешно) занимается её знакомый.Уже вскоре с мужчиной связался «сотрудник инвесткомпании». По его рекомендации доверчивый улан-удэнец установил на телефон необходимые приложения и перевёл первые 25 тысяч рублей на якобы инвестиционный счёт. Затем в течение почти двух недель увеличил сумму вложений до 2,7 миллионов рублей.После «брокер» стал требовать новые взносы. Улан-удэнец ответил, что сбережения у него закончились. После этого «консультант» перестал выходить на связь. Прекратила общение с потерпевшим и его приятельница по переписке.Мужчина понял, что его обманули. В полицию он обратился только спустя время по советам друзей.- О данном виде мошенничеств горожанин знал, но доверился девушке из соцсети, - отметили в МВД.Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства устанавливаются.