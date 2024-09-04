04 сентября

03 сентября

Популярное

В Улан-Удэ рецидивист украл 36 тысяч рублей из раздевалки на СТО

В Улан-Удэ рецидивист украл 36 тысяч рублей из раздевалки на СТО
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
За 17 лет к уголовной ответственности он привлекался 11 раз

24 августа в отдел полиции №1 обратился 34-летний улан-удэнец, работающий механиком на станции техобслуживания. Мужчина рассказал, что пару дней назад из кабинки раздевалки на СТО украли его деньги – около 36 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате проделанной работы они установили и задержали злоумышленника - 40-летнего жителя Тарбагатайского района. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. За 17 лет к уголовной ответственности гражданин привлекался 11 раз, сообщили в МВД по Бурятии.

Мужчина признался, что совершил кражу. В тот день он заходил в магазин автотоваров, а когда вышел, увидел открытую дверь раздевалки СТО неподалёку. Из кошелька в кабинке он вынул все наличные и ушёл. Деньги вор уже потратил.

Возбуждено уголовное дело о краже.

- Ранее следствием отдела полиции №2 в отношении гражданина были завершены уголовные дела ещё по двум эпизодам краж (одна из них — квартирная), совершённых в Октябрьском районе. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в суде, - отметили в министерстве внутренних дел. 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии мужчина сам рассказал росгвардейцам, что несёт наркотики
В Бурятии мужчина сам рассказал росгвардейцам, что несёт наркотики
Происшествия, 04.09.2024
Мужчина находился в наркотическом и алкогольном опьянении
В Улан-Удэ рецидивист украл 36 тысяч рублей из раздевалки на СТО
В Улан-Удэ рецидивист украл 36 тысяч рублей из раздевалки на СТО
Происшествия, 04.09.2024
За 17 лет к уголовной ответственности он привлекался 11 раз
В Иркутской области на пожаре спасли инвалида
В Иркутской области на пожаре спасли инвалида
Происшествия, 04.09.2024
Рядом с его домом полыхала хозпостройка
В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали школу
В Улан-Удэ взрывотехники Росгвардии обследовали школу
Происшествия, 04.09.2024
Из-за ложного сообщения сорвали уроки
Улан-удэнка нарвалась на штраф за сопротивление полицейскому
Улан-удэнка нарвалась на штраф за сопротивление полицейскому
Происшествия, 04.09.2024
Ей придётся раскошелиться на две тысячи рублей
На Байкале в Бурятии сгорел гостевой дом
На Байкале в Бурятии сгорел гостевой дом
Происшествия, 04.09.2024
Пожар произошёл в местности Байкальский прибой
В Улан-Удэ фельдшера скорой помощи будут судить за смерть шестимесячной девочки
В Улан-Удэ фельдшера скорой помощи будут судить за смерть шестимесячной девочки
Происшествия, 04.09.2024
По данным следствия, она назначила больной малышке неправильный препарат
В Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны с углём
В Забайкальском крае с рельсов сошли вагоны с углём
Происшествия, 03.09.2024
Проводится доследственная проверка

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^