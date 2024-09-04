В Улан-Удэ рецидивист украл 36 тысяч рублей из раздевалки на СТО

24 августа в отдел полиции №1 обратился 34-летний улан-удэнец, работающий механиком на станции техобслуживания. Мужчина рассказал, что пару дней назад из кабинки раздевалки на СТО украли его деньги – около 36 тысяч рублей.Сотрудники уголовного розыска приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате проделанной работы они установили и задержали злоумышленника - 40-летнего жителя Тарбагатайского района. Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. За 17 лет к уголовной ответственности гражданин привлекался 11 раз, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина признался, что совершил кражу. В тот день он заходил в магазин автотоваров, а когда вышел, увидел открытую дверь раздевалки СТО неподалёку. Из кошелька в кабинке он вынул все наличные и ушёл. Деньги вор уже потратил.Возбуждено уголовное дело о краже.- Ранее следствием отдела полиции №2 в отношении гражданина были завершены уголовные дела ещё по двум эпизодам краж (одна из них — квартирная), совершённых в Октябрьском районе. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении в суде, - отметили в министерстве внутренних дел.