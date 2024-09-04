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В Иркутской области на пожаре спасли инвалида

В Иркутской области на пожаре спасли инвалида
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Рядом с его домом полыхала хозпостройка

Ночью в Тайшете Иркутской области загорелись хозяйственные постройки, расположенные на улице Кутузова. Существовала угроза распространения огня на стоящий рядом жилой дом.

- Пожарные с помощью спасательных устройств из жилого дома спасли мужчину-инвалида. Пожар на 53 квадратных метрах ликвидировали три единицы техники и 10 сотрудников, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.

пожар

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