В Иркутской области на пожаре спасли инвалида

Ночью в Тайшете Иркутской области загорелись хозяйственные постройки, расположенные на улице Кутузова. Существовала угроза распространения огня на стоящий рядом жилой дом.- Пожарные с помощью спасательных устройств из жилого дома спасли мужчину-инвалида. Пожар на 53 квадратных метрах ликвидировали три единицы техники и 10 сотрудников, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.