В Иркутской области на пожаре спасли инвалида

Рядом с его домом полыхала хозпостройка
Ночью в Тайшете Иркутской области загорелись хозяйственные постройки, расположенные на улице Кутузова. Существовала угроза распространения огня на стоящий рядом жилой дом.
- Пожарные с помощью спасательных устройств из жилого дома спасли мужчину-инвалида. Пожар на 53 квадратных метрах ликвидировали три единицы техники и 10 сотрудников, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
Предварительной причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки.
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