До смерти забившего человека жителя Улан-Удэ закрыли в СИЗО

В прошлый четверг, 30 августа, жителя столицы Бурятии взяли под стражу по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие.Год назад, в сентябре 2023-го, против мужчины возбудили уголовное дело. Как выяснилось, улан-удэнец поссорился со знакомым и набросился на него. Всё закончилось тяжкими телесными повреждениями. Потерпевший в итоге скончался, а злоумышленник явился с повинной.Мужчину пока оставили в следственном изоляторе на два месяца – до 28 октября. Постановление уже вступило в законную силу.