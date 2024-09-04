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До смерти забившего человека жителя Улан-Удэ закрыли в СИЗО

До смерти забившего человека жителя Улан-Удэ закрыли в СИЗО
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Его отправили под стражу на два месяца

В прошлый четверг, 30 августа, жителя столицы Бурятии взяли под стражу по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие.

Год назад, в сентябре 2023-го, против мужчины возбудили уголовное дело. Как выяснилось, улан-удэнец поссорился со знакомым и набросился на него. Всё закончилось тяжкими телесными повреждениями. Потерпевший в итоге скончался, а злоумышленник явился с повинной.

Мужчину пока оставили в следственном изоляторе на два месяца – до 28 октября. Постановление уже вступило в законную силу.
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