До смерти забившего человека жителя Улан-Удэ закрыли в СИЗО

Его отправили под стражу на два месяца
В прошлый четверг, 30 августа, жителя столицы Бурятии взяли под стражу по решению суда. С соответствующим ходатайством туда обратилось следствие.
Год назад, в сентябре 2023-го, против мужчины возбудили уголовное дело. Как выяснилось, улан-удэнец поссорился со знакомым и набросился на него. Всё закончилось тяжкими телесными повреждениями. Потерпевший в итоге скончался, а злоумышленник явился с повинной.
Мужчину пока оставили в следственном изоляторе на два месяца – до 28 октября. Постановление уже вступило в законную силу.
Его отправили под стражу на два месяца
Там обнаружили перевернувшийся автомобиль с закрытыми дверями
Он взял несколько кредитов и занял деньги у бабушки
Его задержали на территории заказника
Он безобразничал и мешал другим пассажирам
Мужчина находился в наркотическом и алкогольном опьянении
Он поверил незнакомке из соцсети
За 17 лет к уголовной ответственности он привлекался 11 раз
Рядом с его домом полыхала хозпостройка
Мужчина частично признал вину
Из-за ложного сообщения сорвали уроки
Ей придётся раскошелиться на две тысячи рублей
Пожар произошёл в местности Байкальский прибой
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Возбуждено уголовное дело