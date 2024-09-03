Совершивший жёсткую посадку вертолёт летел в Бурятию к мальчику с серьёзной травмой

В Иркутск доставили всех шестерых людей, находившихся на борту вертолёта санавиации Ми-171 (модификация Ми-8), совершившего сегодня днём жёсткую посадку в лесу. Это экипаж и двое врачей.
- Серьёзных травм нет. Коллеги пройдут дополнительное обследование, - сообщила вечером министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.
Она уточнила, что борт летел в село Орлик (Окинский район) к мальчику с серьёзной травмой. Днём ранее, 2 сентября, на него упали футбольные вопросы.
Сейчас ребёнок находится в Окинской центральной районной больнице. «Состояние тяжёлое, но стабильное», - отметила Евгения Лудупова.
Его доставят в Улан-Удэ другим вертолётом. Новый санитарный борт уже найден, утром 4 сентября он вылетит за ребёнком и из Орлика доставит в Улан-Удэ. В столице Бурятии его госпитализируют в детскую республиканскую клиническую больницу.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём 3 сентября была утеряна связь с вертолётом авиакомпании «Баргузин», который выполнял санитарный рейс в Орлик. Связь с ним пропала через 26 минут после вылета из Иркутска.
Вскоре выяснилось, что вертолёт совершил жёсткую посадку в восьми километрах от посёлка Раздольное Усольского района Иркутской области. Пострадали двое медиков. Воздушное судно получило повреждения.
Следователи возбудили уголовное дело, сообщили в Восточном межрегиональном управлении на транспорте Следственного комитета России. Расследование ведётся по статье 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта» Уголовного кодекса РФ.
Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия.