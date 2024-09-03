В Бурятии спасатели пришли на помощь мужчине, подвернувшему ногу в лесу

1 сентября спасателям Посольского поисково-спасательного отряда Байкальского поисково-спасательного отряда поступило сообщение о том, что 49-житель села Каменск попал в беду в Кабанском районе. Он повредил ногу в лесу и не мог передвигаться.- Спасатели обнаружили пострадавшего, оказали мужчине первую помощь, транспортировали на носилках до дороги и передали его друзьям в удовлетворительном состоянии, - рассказали представители Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.Мужчина поблагодарил спасателей за помощь. Товарищи пострадавшего отвезли его в больницу.Специалисты рекомендуют перед походкой в лес зарядить телефон, взять с собой спички, фонарик, нож, а также запастись дополнительной одеждой.